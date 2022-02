Italija: Politika starih obrazov

Zadnji teden januarja so v Rimu volili novega predsednika Italije. Predsednika v zapletenem ritualu dvotretjinske in absolutne večine izvolijo oba domova parlamenta in deželni delegati. Pričakovalo se je, da bodo že v prvem krogu izvolili sedanjega predsednika vlade Maria Draghija. Draghi ni politik, ampak bankir. Nekdanji direktor Evropske centralne banke je politično stabilna figura brez posebnih barv, vendar je izraz interesov velikih podjetij, bank in korporacij, ne pa karierni politik. Brezčuten in učinkovit.