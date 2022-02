Wolfgang Flür, umetnik za strojem, ex Kraftwerk: Pozabimo na preteklost, razmišljajmo raje o prihodnosti

Neodvisno od žanra ali zornega kota poslušanja glasbe je skupina Kraftwerk ena izmed tistih, ki jih nihče ni znal posnemati, a so bili vsi pod njihovim vplivom. Skoraj ni glasbenika ali umetnika, ki na določeni točki zorenja ni padel pod vtis njenih sintetičnih romantičnih melodij, sprocesiranih skozi najnovejše tehnološke dosežke. Eden izmed njih je bil tudi elektronski set bobnov, za katerimi je stal Wolfgang Flür ali das beat, kakor ga je sicer slovnično nepravilno poimenoval Midge Ure. Flür je bil namreč umetnik za strojem, katerega bobnanje je zvenelo organsko in človeško. Četrtega marca bo izšel njegov album sodelovanj z naslovom Magazine 1. Kot že naslov pove, nas naslednje leto na isti datum čaka njegovo nadaljevanje… In tudi 4. marca 2024.