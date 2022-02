Goran Vojnović: Srbija do Ottawe

Ko se je moja sestrična pred petindvajsetimi leti iz Novega Sada selila v Ottawo, je bila prepričana, da se iz najslabšega seli v najboljši možen svet. Srbija v času Slobodana Miloševića je bila temnica, iz katere so bile dolge, temne in ledene kanadske zime videti bajno. Otpor, Zoran Đinđić in Miloševićeva izročitev haaškemu tribunalu, vse to je bilo leta 1997 še nepredstavljivo, zato je bila odločitev za nov beg dokaj preprosta. Nam, ki smo ostali v Sloveniji, Bosni in Srbiji, je bilo seveda žal zanjo, ker bo v tistem daljnem, hladnem in neprijaznem svetu sama. Takrat smo še iskreno hrepeneli po bližini svojcev. Samo da smo skupaj, smo govorili, samo da imamo drug drugega.