Ivo Čarman, olimpijec iz Sarajeva 1984: Športniki smo gladiatorji. Kam to pelje?

Na prvih olimpijskih igrah v Ameriki je bil najmlajši udeleženec. Njegova kariera se je končala neprostovoljno, niso ga izbrali v olimpijsko reprezentanco. Z ženo Valerijo sta ustanovila podjetje, ki je šivalo športne drese. Po krizi leta 2012 imata spet podjetje, ki šiva športna oblačila, drese, trenirke in pižame, in vse to tudi prodajata v trgovini v Škofji Loki.