Boris Dežulović: Kraja identitete

Telekomunikacijsko podjetje A1 Hrvaška je v sredo sporočilo, da so ob hekerskem vdoru v njihov sistem ukradli podatke več sto tisoč uporabnikov njihovih storitev oziroma njihova imena, priimke in naslove ter identifikacijske in telefonske številke. Anonimni heker se je oglasil vsem hrvaškim medijem in zatrdil, da je kompromitiral celotno bazo podatkov A1 Hrvaške in da je bila stvar zaradi slabe zaščite lažja, kot je pričakoval. Za »vrnitev« ukradenih datotek pa heker od podjetja zahteva pol milijona dolarjev v kriptovalutah oziroma sto petdeset ethrov. Če tega denarja ne bo dobil, bo vse ukradene podatke povsem brezplačno objavil na več hekerskih forumih in darknet straneh.