Subjektiv: Apartheid naš vsakdanji

Letos maja bo minilo 74 let, odkar Palestinci čakajo, da bodo na slabi polovici mandatne Palestine dobili svojo državo. Šteli bomo tudi že 54 let, odkar je varnostni svet Združenih narodov po šestdnevni arabsko-izraelski vojni leta 1967 sprejel resolucijo, ki Izrael poziva k vrnitvi na meje pred vojaškim spopadom, s katerim je država Judov prvič dobila nadzor nad celotno biblijskim ozemljem med Sredozemskim morjem in reko Jordan. Preteklo bo tudi 26 let od takrat, ko bi moral biti mirovni proces iz Osla končan, Palestinci pa bi morali poleg svoje zastave in himne slednjič dobiti tudi državo. In minilo bo 77 let od največjega zločina v novodobni zgodovini človeštva – holokavsta.