Anglež je bil sicer urednik nekaterih najpomembnejših časopisov v Afriki, toda leta 1972, deset let po nakupu, se je, še ne star štirideset let, odločil in se preselil na otok. Za vedno. Ob pomoči domačina Reneja Lafortina je začel urejati svoj novi »dom«. Dela je bilo veliko, saj je bil otok tako zarasel, da kokosovi orehi sploh niso mogli pasti na tla. Z lastnimi rokami je otok očistil, postavil stanovanjsko poslopje, do katerega vodijo v kamen izklesane stopnice, nato sta z Renejem zasadila več kot 16.000 dreves in zgradila skoraj pet kilometrov poti. Grimshaw je privabil na stotine vrst ptic, tako da jih zdaj živi na tem otočku neverjetnih 2000 vrst, in skrbel za 112 velikanskih kopenskih želv. Med urejanjem je Grimshaw našel tudi dva groba piratov in vse glasneje se je govorilo, da je na otoku zakopanih za več kot 30 milijonov funtov piratskega zaklada. Pred desetletjem in pol je princ Savdske Arabije Brandonu Grimshawu za otok ponudil 50 milijonov dolarjev, a je novodobni Robinzon ponudbo zavrnil. Prizadeval si je namreč, da bi otok postal naravni park. Pred petnajstimi leti je Rene Lafortin umrl, pet let kasneje pa tudi Brandon Grimshaw. Na vse to se velja spomniti, če boste želeli med počitnicami na Sejšelih obiskati otoček, ki je zdaj res naravni park. Še več, to je najmanjši zaščiten naravni park na svetu, ki vsebuje več vrst rastlin na kvadratni meter kot katerikoli drug del sveta.