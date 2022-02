Toda tako se prav David, ki daje starim zgradbam z živopisnim videzom novo življenje, podpisuje pod svoje stvaritve. David Stoilkovski je sicer doma iz Kumanova, diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti, zdaj pa je sredi magistrskega študija. In slika murale. Mural je vsak kos umetnine, naslikan ali nanesen neposredno na steno, strop ali drugo trajno podlago. Zgodovinsko gledano so še posebej povezani s fresko tehniko, danes pa lahko murale vidite v marsikaterem mestu – to so umetelno poslikane ogromne površine starih poslopij, fasade ogromnih blokov… David je začel z grafiti v šoli v svojem rojstnem mestu, a je kmalu želel nekaj več. V glavnem mestu v Skopju je tako okrasil kinodvorano in kmalu so prišla naročila tudi iz drugih mest, potem pa tudi iz tujine. Murale je naslikal v Ameriki, Avstriji, na Hrvaškem, v Črni gori, Srbiji, pa tudi v Turčiji. Potem je prišla pandemija, ki pa je bila Davidu navdih za poslikavo Male pošte v Kumanovu, saj so takrat po vsem svetu uvideli pomen poštnih storitev. Mala pošta je nameščena na javni površini, na njeni fasadi pa so se množili neprimerni in žaljivi napisi. Prav zato so zbrali skupino mladih umetnikov, ki so pod vodstvom Davida Stoilkovskega na vse štiri strani pročelja Male pošte naslikali različne vsebine, povezane s pošto. Ne le zaposleni na pošti, prav vsi meščani so zadovoljni in z veseljem vsak dan sproti pogledajo stvaritve mladih ustvarjalcev.