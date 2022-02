Odraščala je v Rusiji, v revni soseski Nižnega Novgoroda. Materi je pomagala, kolikor je le mogla, na ulici je med drugim prodajala sadje. Nikoli ni vedela, ali bodo imeli naslednji dan kaj za na mizo, poleg tega je bila v šoli stalna tarča posmeha sošolk in sošolcev, ker je bila tako revno oblečena. Njena sestra Oksana se je rodila s cerebralno paralizo in avtizmom, mama Larisa pa je pustila službo, da je lahko skrbela zanjo. Potem so se ji nenadoma in nepričakovano odprla nebeška vrata manekenstva, a je kaj kmalu začutila, da se ne more kar predati ugodju, ki ji je bilo omogočeno, ker je postala uspešna, da ne more živeti brez dela in le še uživati. Začutila je, da mora življenje osmisliti. Po terorističnem napadu na šolo v Beslanu, ko je umrlo 186 otrok, je Vodianova sklenila, da mora nekaj storiti. Ustanovila je fundacijo Golo srce, dobrodelno organizacijo, ki gradi igrišča in centre za podporo staršem otrok s posebnimi potrebami. »Toliko otrok živi v Rusiji, tako veliko je na svetu otrok s travmami, težavami… In prav vsak otrok potrebuje igro za zdrav razvoj. Mora se igrati,« je povedala. Do zdaj so s pomočjo fundacije odprli že več kot 180 igralnih parkov in zbrali že več kot 40 milijonov evrov. Življenje ima zdaj smisel – s svojim znanjem, poznanstvi, popularnostjo in premoženjem Natalia pomaga tistim, ki njeno pomoč najbolj potrebujejo.