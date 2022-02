Vse se je začelo s televizijsko serijo Vikingi. Zamudil ni niti enega dela, vse skupaj pa se je razvilo v pravo obsedenost z življenjem nordijskih bojevnikov, predvsem pa z glavnim junakom Ragnarjem Lothbrokom. Slednji je bil vikinški junak, pa tudi legendarni danski in švedski kralj. »Ko sem gledal serijo, sem videl Ragnerjevo sekiro, ki mi je bila tako všeč, da sem želel narediti enako,« je povedal 57-letni možakar. Lotil se je dela in začel ročno izdelovati vse orožje, s katerim se je bojeval Ragnar, pa tudi oblačila, ki so jih nosili pred tisoč leti. V hiši je namestil prav poseben prestol z nasloni za roke iz lisičjega krzna, na stenah so krvavordeči ščiti ter švedske in norveške zastave, na vrtu pred hišo pa je zgradil repliko drakarja – vikinškega čolna z ravnim dnom, s katerim so lahko nekoč pluli po oceanih, zdaj pa z njim Stipe vsake toliko pluje po bližnjem jezeru. Izdelal je že na stotine sekir, sulic, lokov, ščitov in skoraj vsega, kar je opazil v televizijski oddaji. Večino ročno izdelanih sekir je ponudil prijateljem ali jih prodal in nekatere so dosegle ceno tudi do 300 evrov. »V Nemčiji sem prej na dan zaslužil več denarja kot zdaj na mesec,« je ob tem rekel in takoj dodal: »Ampak nisem bil srečen, zdaj pa sem.«