Nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je v današnjem nadaljevanju zaslišanja pred preiskovalno komisijo izpovedala, da je deležna šikaniranja s strani generalnega direktorja policije Antona Olaja, hkrati pa medijskega pogroma.

Dva dni potem, ko je bila 8. decembra lani prvič zaslišana pred komisijo, je bila na letnem razgovoru pri Olaju, ki jo je po njenih besedah zasliševal o vsaki izjavi, ki jo je podala pred komisijo. V uradnem zapisu razgovora ta del ni naveden, pravi Bobnarjeva, zato se sama pod zapis ni podpisala.

Bobnarjeva je tudi dejala, da se po »hodnikih Litostrojske« govori, da ima »poseben tretma«, saj da naj bi bil »nekdo posebej zadolžen, da išče napake v vseh mojih preteklih dejanjih,« ko je bila generalna direktorica policije. Takega odnosa naj bi bili deležni tudi vsi, ki so bili skupaj z njo imenovani v delovno skupino za migracije. »Ker smo povedali svoje mnenje, ker smo se upali postaviti za zakonito delo policije,« ocenjuje Bobnarjeva.

Glede delovne skupine za migracije je ocenila, da so bili v to skupino imenovali zaradi kaznovanja ter da je tudi javnost to dojela na ta način. Delovno skupino je označila za »farso in samo sebi namen«, kar je po njenih besedah potrdil tudi vodja skupine, imenovan s strani notranjega ministra Aleša Hojsa. »Nismo užaljeni,« je poudarila, vendar pa nihče nima izkušenj s področja migracij, prav tako v druge procese znotraj policije, ki zadevajo migracije, niso vključeni. Glede trditev Hojsa in državnega sekretarja Franca Kanglerja, da ne bi bili predlagani za nagrado delovne uspešnosti, če ne bi dobro delali, pa je dejala, da ta dokument do njih ni nikoli prišel.