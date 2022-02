DUTB vladi predlaga prenos nepremičnin Ladjedelnice Izola na državo

Upravni odbor DUTB je na četrtkovi seji sprejel sklep, s katerim vladi predlaga prenos nepremičnin Ladjedelnice Izola na državo. Na območju nekdanje ladjedelnice bi uredili prostore za potrebe vojske, policije, uprav za pomorstvo ter za zaščito in reševanje, agencije za okolje in inšpektorata, so danes sporočili iz DUTB.