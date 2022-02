Demokratična alternativa, skupina, ki se je zbrala okoli ekonomista Jožeta P. Damijana, je danes objavila svoj program. Kot so zapisali, se želijo pri »uresničevanju razvojnih rešitev povezati s sorodnimi progresivnimi silami na politični sceni«. Damijan se je sicer v zadnjih dneh tudi že sestal s predstavniki SD, Levice in Robertom Golobom.

Demokratična alternativa se sicer predstavlja kot »skupina uveljavljenih strokovnjakov in strokovnjakinj iz različnih področij, ki hočejo živeti v normalni in razvojno perspektivni družbi, družbi blaginje in enakih možnosti« in so pripravljeni k temu aktivno prispevati z znanji, kompetencami, izkušnjami, delom in političnim angažmajem.

Ob objavi Programske platforme za razvojni preboj so poudarili tudi, da pri svojem delovanju ne izključujejo »programskega in kadrovskega sodelovanja oziroma okrepitve obstoječih političnih strank na levi sredini«. Odločili pa se bodo za sodelovanje s tisto opcijo, kjer bodo lahko uresničili svoje razvojne ideje.

Za zeleno, aktivno in kreativno državo

Ključne programske ukrepe so strnili pod skupnim naslovom Slovenija - zelena, aktivna in kreativna država. Med drugim se zavzemajo za nacionalni stanovanjski program, tehnološki preboj, enotno pogodbo o delu, vključujočo starost, digitalizacijo, učinkovito in državljanom prijazno upravljanje države, podpiranje starševstva oz. skrbništva.

Napovedujejo tudi skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, zeleno preobrazbo, energetsko avtonomnost, nacionalni 30-letni program vlaganj v prometno in socialno infrastrukturo, povečano samooskrbo javnih ustanov, popolno legalizacijo in regulacijo pridelave in uporabe konoplje, spodbude za povečanje udeležbe delavcev na dobičku in solastništva zaposlenih ter sprejem ustanovitev nacionalne letalske družbe. Za učinkovito vodenje velikih projektov in njihovo realizacijo predlagajo ustanovitev Strateškega sveta, ki bi spremljal, nadziral in usmerjal večje oziroma pomembnejše državne investicije.

Redakcijo programa so pripravili Drago Babič, Jože P. Damijan, Jasmina Držanič, Dušan Keber, Stojan Pelko in Brigita Skela Savič, v tematskih razpravah pa so med drugim sodelovali še Bogdan Biščak, Metod Di Batista, Gregor Golobič, Jana Kolar, Janez Kopač, Bine Kordež, Jadran Lenarčič, Brane Lučovnik, Boris Mihajl, Igor Papič, Arjan Pregl, Jani Sever, Jožef Slana, Ana Stanič, Majda Širca, Boštjan Špetič, Stanko Štrajn, Andraž Tori, Boris Turk, Samuel Žbogar in Jurij Žurej.