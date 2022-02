Pri 15-letnici, ki je pred dnevi s sotekmovalci osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci, so potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti.

Po poročanju ruskih medijev je ta test, ki je bil odvzet konec decembra lani, tudi vzrok za zamudo pri podelitvi medalj v ekipnem tekmovanju. Poleg Rusov so medalje v ponedeljek osvojili še Američani na drugem ter Japonci na tretjem mestu.

Ruska protidopinška agencija (Rusada) je v torek Valijevi začasno prepovedala nastopati, vendar je že v sredo prepoved umaknila in ji tako omogočila nadaljevanje nastopov v Pekingu. Na zahtevo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Ita zdaj tej odločitvi Rusade nasprotuje. Mok upa, da bo Cas - na teh igrah delujeta dve hitri arbitraži ravno za takšne nujne primere - odločil še pred nastopi žensk v kratkem programu, ki bodo prihodnji torek. »Zadevo želimo pospešiti, kolikor je mogoče,« je danes dejal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams . Pritožbo na odločitev Rusade sta kasneje napovedali tudi Wada in Mednarodna drsalna zveza (ISU), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Putinovem uradu dopinške obtožbe označili za »nesporazum«

Pri ruskem olimpijskem komiteju v odzivu iz Moskve menijo, da ima Valijeva vso pravico nastopati v Pekingu in da bi morala njena zlata kolajna, ki jo je osvojila skupaj z ekipo, kljub novici o pozitivnem dopinškem testu obveljati. V izjavi za javnost so zapisali, da ima Valijeva »pravico do treningov in nastopanja na tekmovanjih brez omejitev, dokler Cas ne odloči drugače«.

Dodali so, da je bil njen vzorec, ki se je izkazal za pozitivnega, odvzet pred začetkom iger, zato njena zlata kolajna na ekipni tekmi ne bi smela biti »zadeva avtomatične obravnave« prekrška. Navedli so še, da so bile vse dopinške kontrole Valijeve na in po evropskem prvenstvu sredi januarja in med olimpijskimi igrami v Pekingu negativne.

Mlado drsalko so podprli tudi v uradu ruskega predsednika Vladimirja Putina, kjer so dopinške obtožbe označili za »nesporazum«, ki ga je treba razčistiti. »Kamila, ne skrivaj svojega obraza, ponosno hodi naokoli,« je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Evropska prvakinja Valijeva velja za veliko favoritinjo torkove tekme, potem ko je to sezono prejela rekordne ocene in na olimpijskih igrah kot prva ženska izvedla štirikratni skok.