Matej T. Vatovec je v izjavi za medije danes v DZ ugotavljal, da se je vladajoča koalicija v zaključku mandata »odločila odplačevati svoje dolgove Viktorju Orbanu«. Pri tem je spomnil na zgodbo glede prodaje 43-odstotnega deleža sklada York v Savi, ki je prek podjetja Sava Turizem lastnica pomembnega dela turistične infrastrukture na Obali, Bledu in severovzhodu Slovenije. York je dogovor o prodaji sklenil s projektnim podjetjem Prestige Tourism, za katerem stoji madžarski kapital, ki pa naj bi bil po medijskih navedbah blizu Orbanovi stranki Fidesz, ki vlada vzhodni slovenski sosedi.

Ta zgodba je že nekaj dni pod drobnogledom javnosti, osrednje vprašanje pa je, ali se bosta državna lastnika Save, Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad), ki sta skupaj lastnika skoraj 47 odstotkov delnic, odločila uveljaviti predkupno pravico.

K temu pozivajo v levosredinski opoziciji, sindikalnih vrstah v turistični panogi in tudi v delu javnosti, pri tem pa izražajo strah pred posledicami, ki bi jih prodaja madžarskemu vlagatelju s po njihovem mnenju nejasnimi nameni in ozadjem lahko imela za turizem kot strateško slovensko panogo in za nekatere najpomembnejše slovenske destinacije.