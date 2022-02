Svet so presenetile fotografije Macrona in Putina, ki sta med več kot pet ur trajajočimi pogovori sedela na nasprotnih koncih mize, daljše od štirih metrov. Glede velike fizične oddaljenosti voditeljev so mnogi diplomati sprva domnevali, da je želel Putin s tem poslati neko sporočilo.

A dva vira, dobro seznanjena z zdravstvenim protokolom francoskega predsednika, sta kasneje za britanski Reuters povedala, da se Macron pred srečanjem s Putinom ni hotel testirati s PCR-testom na novi koronavirus, saj Francozi niso hoteli, da bi imeli Rusi DNK njihovega predsednika.

"Dobro smo vedeli, da to pomeni, da ne bo prišlo do stiska rok, toda nismo mogli pristati na to, da bi dobili v roke predsednikov DNK," je povedal eden od virov, ki sicer ni podrobneje pojasnil, kako bi lahko ruske obveščevalne službe zlorabile Macronov DNK.

"Rusi so nam povedali, da mora Putin ostati v strogem zdravstvenem mehurčku," je pojasnil drugi vir iz Macronovega spremstva. Potrdil je, da je predsednik pred odhodom opravil francoski PCR-test, ob prihodu v Rusijo pa še hitri antigenski test, ki ga je opravil njegov zdravnik.

V Kremlju so potrdili, da je bil Macron od ruskega voditelja oddaljen zaradi zavrnitve ruskega testa, piše na svoji spletni strani britanski BBC. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da Rusija razume francosko stališče in da to ni vplivalo na vsebino pogovorov.

V četrtek, tri dni po Macronovem in Putinovem srečanju, je sicer ruski voditelj sprejel kazahstanskega predsednika Kasima-Žomarta Tokajeva. Ob tem sta si stisnila roke in sedela blizu drug drugega, ločevala ju je le majhna mizica za kavo.