Velika skakalnica v skakalnem centru Džangdžakov močno spominja na Bloudkovo velikanko v Planici. Nekaj kar pred prihodom v Peking ni bilo najbolj pogodu Petru Prevcu, ki pa ta trenutek dokazuje, da je v odlični formi. Kot v svojih najboljših časih se s skakalnico ne obremenjuje in je osredotočen le na skoke, ki so ta trenutek na zelo visoki ravni.

Odličen rezultat na mali skakalnici in dopolnitev olimpijskega kompleta kolajn z zlatom na mešani ekipni tekmi, sta mu dala dodatno mero samozavesti in v kvalifikacijah je pristal pri 131 metrih. To mu je prineslo tretje mesto, kar znova dviguje apetite pred jutrišnjo tekmo. Od njega sta bila boljša le Norvežana Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud.