Stanovanja se nahajajo v 18 objektih, v podzemnih garažah pod objekti pa se nahaja še 522 parkirnih mest.

V novi soseski bo stanovanjski sklad ponudil sodoben standard bivanja z različnimi storitvami, otroškimi igrišči in zelenimi površinami, so izpostavili. Stanovanja se nahajajo v bližini priključka na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto. V neposredni bližini soseske so tudi postajališča mestnega potniškega prometa, soseska pa ponuja tudi možnost najema avtomobila po sistemu car sharing.

V soseski Novo Brdo se nahaja tudi 25 oskrbovanih stanovanj, ki bodo predmet posebnega razpisa, so pojasnili.

Več o javnem razpisu bo na sredinem novinarskem srečanju povedal direktor stanovanjskega sklada Remec.