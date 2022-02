Pihal bo veter zahodnih smeri, proti večeru pa bo zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na jugovzhodu do 14 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do 0, na Primorskem od 0 do 6 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem ter na severozahodu pretežno jasno, drugod bo po precej jasnem jutru zmerno, občasno pretežno oblačno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo v osrednji in južni Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, nekaj sonca bo na severovzhodu. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Zapihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zvečer oslabljena prešla naše kraje. Pred njo v višinah doteka od zahoda bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan se bo oblačnost povsod povečala, predvsem ob Jadranu in v krajih južno od nas bo zvečer prehodno deževalo. Proti večeru bo zapihal veter severne smeri, ob severnem Jadranu zmerna burja. V soboto se bo razjasnilo, v notranjosti Hrvaške bo zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, hitrejša utrujenost in manjše motnje v spanju. V noči na soboto bo vremenska obremenitev popustila in v soboto čez dan bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.