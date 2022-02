Dvaindvajsetletni Ljubljančan je sijajno začel obračun proti Clippers. Že hitro je bilo jasno, da bo to poseben večer za Dončića, ki je v prvi četrtini zadel kar sedem od desetih metov za tri. Prvih 12 minut je končal z 28 točkami. Če bi bolje zadeval proste mete (1/4), bi lahko prvo četrtino končal tudi s 30 točkami. Pred tem je v eni četrtini največ točk v ligi NBA to sezono dosegel Stephen Curry, in sicer 25 prav proti Clippers.

Slovenski as je tudi v nadaljevanju dvoboja prikazal učinkovito predstavo, v ključnih trenutkih zadnje četrtine pa je znova prevzel odgovornost in z osmimi zaporednimi točkami Dallasu pomagal ohraniti prednost okoli desetih točk pred končnico.

Na koncu se je ustavil pri 51 točkah, iz igre pa je zadel 17 od 26 metov. Zadel je sedem od 14 poskusov za tri, ter deset od 14 izza črte prostih metov. Igral je 39:48 minute ter zbral še ukradeno žogo in blokado. Izgubil je sedem žog.

»Bilo ga je res zabavno gledati,« je o Slovencu dejal trener Dallasa Jason Kidd: »Ni bilo treba veliko storiti. Samo skušali smo, da ga ne bi ovirali. Bilo je neverjetno!«

Navijači so skandirali: »MVP! MVP!«, ko je zadel prosti met in prvič presegel mejo 50 točk, kar mu je uspelo 40 sekund pred koncem tekme.

Dončić je prvič v karieri prebil mejo 50 točk, skupaj je v rednem delu NBA zdaj 12-krat dosegel vsaj 40 točk, v končnici pa mu je to uspelo petkrat. V rednem delu sezone je njegova najboljša znamka pred današnjim dvobojem znašala 46 točk. Toliko točk je dosegel tudi v končnici lani prav proti Clippers.

To je bila četrta zaporedna zmaga Dallasa, skupno pa 33. v sezoni za trenutno peto mesto na zahodu. Telički so ob tem zabeležili 23 porazov.

»Jah, danes je bil naš krvnik le Luka. Tisti mali korak nazaj pri metu za tri, to bom že preživel. To je njegov met. Ampak ... kadar zgreši nekaj takšnih, je tekma drugačna. Vendar je mete zadel in to ga dela velikega igralca,« je po tekmi o Dončiću dejal trener Clippers, Tyronn Lue.

Porzingis zapustil Dallas

V nadaljevanju sezone se bodo morali Mavericks znajti brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa. Tega je vodstvo franšize na zadnji dan prestopne tržnice skupaj z izborom v drugem krogu enega od prihodnjih naborov poslalo v Washington v zameno za branilca Spencerja Dinwiddieja in krilnega košarkarja Davisa Bertansa.

»Gradili smo nekaj velikega, vendar se očitno ni izšlo. Želim mu vse najlepše,« je dejal Dončić o svojem zdaj že nekdanjem soigralcu.

Tudi Goran Dragić je vsaj začasno dobil novega delodajalca, Toronto Raptors so ga poslali v San Antonio. Tam pa po poročanju ESPN in drugih ameriških medijev ne bo zaigral, saj se bo dogovoril za odkup pogodbe. V igri za njegov podpis so Dallas, Milwaukee, Chicago, LA Clippers, Brooklyn in Golden State.

Phoenix Suns so se utrdili na prvem mestu lige NBA, potem ko so s 131:107 premagali branilce naslova, Milwaukee Bucks. A prvo mesto so zadržali tudi zato, ker so njihovi zasledovalci Golden State Warriors presenetljivo izgubili še drugič zaporedoma. Kljub 35 točkam Stepha Curryja so New York Knicks slavili s 116:114.

Brooklyn Nets so doživeli še deseti poraz v nizu in klonili proti Washington Wizards s 112:113. Houston Rockets so s 120:139 izgubili proti Toronto Raptors, igralci New Orleans Pelicans pa s 97:112 proti Miami Heat.