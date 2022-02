Osrednja slovesnost ob dnevu spomina na fojbe in eksodus je bila v četrtek v rimski palači Madama, prenašala jo je televizija RAI 2. Udeležili so se je tudi predsednik države Sergio Mattarella, premier Mario Draghi, predsednica senata Elisabetta Casellati in predsednik poslanske zbornice Roberto Fico. Draghi je v svojem govoru nastopil proti »totalitarizmom«, a tudi proti zlorabljanju zgodovine za politične namene: »To, česar se danes spominjamo, ne sme biti pretveza za provokacije in propagando.« Zavzel se je za dobre odnose s sosednjimi državami: »Napake iz preteklosti ne smejo biti razlog za delitve in zamere.«

Predsednik Mattarella pa je še pred tem v sporočilu za javnost zapisal: »Ohranjanje spomina na tragedijo Istranov, Rečanov in Dalmatincev ter drugih Italijanov, katerih korenine segajo v tiste kraje, je naša dolžnost.«

Tradicionalna komemoracija je bila spet pri Bazovici ob eni najbolj znanih jam (fojb), v katero so partizani zmetali pobite in kjer sta julija 2020 skupaj položila venec oba predsednika, Sergio Mattarella in Borut Pahor. A zaradi pandemije tokrat ni bilo veliko desnih italijanskih politikov, ki ta dan pogosto izkoristijo za svoje nacionalistične in revanšistične izlive. Tržaški desničarski župan Roberto Dipiazza pa je v svojem govoru italijanski parlament pozval, naj prekliče odlikovanje »krvnika Tita«.

Tudi evropski parlament se je v sredo poklonil dnevu spomina. Pozdravni nagovor predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsola, ki ga je prebral poslanec skrajno desnih Bratov Italije Carlo Fidanza, pa ni naletel na najboljši odziv med večjim delom slovenskih evroposlancev. V skupni izjavi (podpisala je nista le poslanca Romana Tomc in Milan Zver, oba SDS) so protestirali proti besedam Metsolove (šlo je za ponovitev spornega govora nekdanjega italijanskega predsednika Giorgia Napolitana iz leta 2007), da so »fojbe rezultat sovraštva in želje po prelivanju krvi«. Obžalovali so, da ni dovolj jasno navedla vseh znanih zgodovinskih dejstev.