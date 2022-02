Potem ko se je skupščina Republike Srbske decembra lani odločila, da začne postopke za prenos pravosodnih in davčnih pristojnosti z državne na entitetno raven ter ustanovi tudi lastne obrambne sile, je včeraj sprejela nov korak, ki pelje proti odcepitvi. Sprejeli so osnutek zakona, da bodo sodnike in državne tožilce v prihodnje imenovali na ravni entitete. Ustanoviti nameravajo državnemu vzporedni sodni in tožilski svet na ravni Republiki Srbske, kar je de facto enako umiku iz državnega pravosodja oziroma korak k vzpostavitvi lastnih sodnih organov.

Na odločitev poslancev (predlog zakona je potrdilo 45 poslancev od 83, večina opozicijskih poslancev se je vzdržala ali glasovanje bojkotirala) so se že ostro odzvali v mednarodni skupnosti. Svet za uresničevanje daytonskega mirovnega sporazuma (PIC), ki je sestavljen iz 55 držav, je že ocenil, da predlog zakona, ki bo pred dokončnim potrjevanjem tri mesece v javni obravnavi strokovne javnosti in institucij, predstavlja kršitev ustave in pravnega reda BiH.

»Implementacija zakona bi vzpostavila neustavno telo, ogrožene bi bile temeljne zakonske pravice vseh državljanov BiH, še zlasti tistih, ki živijo v Republiki Srbski,« so zapisali v PIC. Podobno ostra obsodba je prišla iz Evropske unije, kjer bodo o razmerah v BiH razpravljali na zasedanju zunanjih ministrov konec februarja.

Če bi bil zakon sprejet, bi bila ogrožena evropska perspektiva BiH, so v sozvočju z izjavo PIC ocenili v Bruslju. Izjavi mednarodne skupnosti se ni pridružila Rusija, ki sodi med podpornike Republike Srbske in jo Zahod vidi kot dejavnik nestabilnosti v BiH.

Veliko poslancev opozicije se je glasovanja vzdržalo, rekoč, da gre za predvolilno potezo Milorada Dodika (volitve v BiH so predvidene jeseni). Mednarodna skupnost je z odlogom uveljavitve tega zakona dobila še nekaj manevrskega časa za povečanje pritiska na Dodika. V BiH se že pojavljajo pozivi politikov, naj visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt razveljavi predlog pravosodnega zakona. Enaki pozivi se vrstijo za prav tako včeraj sprejeti zakon o premoženju Republike Srbske, s katerim bi bila praktično razveljavljena odločitev nekdanjega visokega predstavnika Paddyja Ashdowna o prepovedi razpolaganja z državnim premoženjem, vse dokler v parlamentu BiH ne bi zakonsko uredili tega vprašanja.