Tonin, stisnjen v kot

Minister za obrambo Matej Tonin je lani poleti nasmejan v srajci in blatu promoviral aktivnosti Slovenske vojske. Očitke, da smeši funkcijo, je takrat zavrnil, rekoč, da cilj posvečuje sredstva. Da ga zanimajo le rezultati, ne pa, kaj o takšnih piarovskih potegavščinah meni javnost. Zarečenega kruha se največ poje. Odgovor, da cilj posvečuje sredstva, mu namreč te dni nazaj servirajo v Levici. Potem ko so poslanci prejšnjo sredo sprejeli zakon o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR, prek katere naj bi kupili za 412 milijonov evrov oklepnikov, je stranka v DZ vložila novo referendumsko pobudo. To je nedopustno, odgovarjajo v vladi, ministru Toninu, ki želi vse pogodbe za 780 milijonov evrov naložb do leta 2026 podpisati še v tem mandatu, pa že pošteno teče voda v grlo.