Pragersko žal brez bombe

Ko v Mariboru najdejo neeksplodirano bombo, je cela veselica. Ves teden je štajerska prestolnica na prvih straneh časopisov in v prvih minutah televizijskih poročil. Evakuirajo pol mesta, vse oči pa so uprte v mojstra, ki na koncu preščipne modro namesto rdeče žice ali kako že. Drama, napetost, potem pa olajšanje in vsesplošna čaga. Včeraj pa so si nekaj nepozabnih dni obetali tudi na Pragerskem, na facebooku KS Pragersko so objavili naslednji alarm (pustimo ob strani slovnične napake, avtorju zapisa se je mudilo, šlo je za nujno zadevo): »!!!Nujno obvestilo!!! Sporočamo vam, da so pri izvajanju projekta Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko najdli bombo. Policija in ostali organi so obveščeni. O nadaljnih postopkih vas obveščamo.«