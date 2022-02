Nepreslišano Daniel Gros Center za evropske politične študije

Prvi preprosti korak za EU bi bil, da pri dobaviteljih plina doseže, da do konca poletja popolnoma napolnijo svoja skladišča. To sicer ne bi bilo v njihovem komercialnem interesu, bi pa okrepilo energetsko varnost Evrope. Evropa bi morala poleg tega oblikovati tolikšno strateško zalogo plina, da bi zadostovala za približno tri mesece. Evropska strateška zaloga plina pa bi koristila tudi Ukrajini. Brez lastnih rezerv EU ne more koristiti Ukrajini, če bi Rusija tej vnovič zagrozila z ustavitvijo oskrbe s plinom. Ne nazadnje bi takšna evropska strateška zaloga za Evropo ustvarila ugodnejše razmerje odvisnosti, saj Rusija močno računa na zanesljiv odjem. Zaslužek od izvoza plina v Evropo je namreč za Rusijo pomemben delež izvoza, pa tudi državnih prihodkov.

In če bi plinovod Severni tok 2 lahko začel obratovati – to pa bi smeli dopustiti le, če Rusija ne bo napadla Ukrajine –, bi Rusija postala še bolj odvisna od evropskega odjema. Odjem plina drugje bi si namreč lahko omogočila le z drugo gradnjo zmogljivosti za izvoz plina s polj ob Arktiki ali pa z vlaganjem v še dražji plinovod do Kitajske. Finance/Project Syndicate