Redni del košarkarske lige ABA se počasi preveša v zaključno fazo. V 20. krog bosta slovenski ekipi Cedevita Olimpija in Krka, ki bosta na delu že danes, vstopili z različnima popotnicama. Medtem ko se Ljubljančani dvigujejo in so zaporedno porazili Bursaspor, Igokeo in Ulm, pa Krka ne najde poti iz krize, saj je v jadranskem tekmovanju sredi niza kar enajstih zaporednih porazov. Prekiniti ga bo poskušala proti Ciboni Gašperja Okorna, medtem ko zmaji gostujejo v Splitu.

Če se bo Krka želela izogniti zadnjemu mestu, ki pomeni izpad iz lige, bo morala začeti zmagovati. Trener Dalibor Damjanović ima na voljo daljšo rotacijo, a so mu znova ponagajale poškodbe. Proti Partizanu si je mišico nategnil Adonis Thomas, proti Triglavu pa gleženj zvil Jan Kosi. Cibona za Novomeščane ne bo lahek zalogaj, saj je obe tekmi pod vodstvom Gašperja Okorna dobila (S. centar in Split). »Čaka nas še zadnja tekma v ligi ABA pred reprezentančnim premorom. Osredotočeni smo predvsem na svojo igro in svoje težave. Ne vemo, v kakšni postavi bomo lahko igrali, ali nam bosta lahko pomagala poškodovana Adonis Thomas in Jan Kosi. Ne glede na vse in glede nato, da igramo doma in da nujno potrebujemo zmago, pričakujem od svojih fantov, da bodo na parketu dali vse od sebe, da bodo vsi, ki bodo prišli na parket, dali še dodatno energijo in ustrezno zamenjali odsotne igralce. Predvsem pričakujem, da začnemo tam, kjer smo končali, torej po 15 minutah dobre igre proti Studentskem centru. Ne glede na rezultat, ali vodimo ali izgubljamo, moramo biti potrpežljivi in pametni,« sporoča Dalibor Damjanović.

Le 48 ur po zmagi proti Ulmu na gostovanju bo znova na delu Cedevita Olimpija. Split ne bi smel predstavljati previsoke ovire, hkrati za Ljubljančane močno navijajo tudi pri Krki, saj je hrvaško moštvo neposreden konkurent za zadnje mesto. Trener Jurica Golemac časa za pripravo praktično ne bo imel, a mu to pri trenutni formi moštva ne povzroča prevelikih preglavic. Njegovi košarkarji so namreč napadalno vroči, ko želijo, pa znajo biti agresivni tudi v obrambi. »Zagotovo tekma s Splitom ne bo lahka. Verjamemo, da so se naši tekmeci dobro pripravili na nas, doma igrajo odlično. Premagali so nekatere favorite, tudi obračun s Crveno zvezdo je bil zelo tesen. Nimamo veliko časa za pripravo na tekmo, zato bomo morali biti osredotočeni in dati vse od sebe, da pridemo do nove zmage,« ne glede na vse ostaja previden Jurica Golemac.

Liga ABA, 20. krog, danes ob 18. uri: Krka – Cibona, ob 20. uri: Split – Olimpija, jutri ob 17. uri: Igokea – Mornar, ob 19. uri: FMP – Partizan, nedelja ob 17. uri: Budućnost – Mega, ob 19. uri: C. zvezda – Zadar, ponedeljek ob 18. uri: Borac – S. centar.