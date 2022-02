Tako zadržana, kot je bila evropska komisija ob razkritju, da je Rusija minuli teden na nekatere članice Evropske unije naslovila pisma z določenimi varnostnimi predlogi, je bila tudi ob včerajšnjem sporočilu, da je v skupnem odgovoru na pisma v imenu članic EU odgovoril visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell. Vnovič niso razkrili ne vsebine ruskih zahtev ne vsebine evropskega odgovora. Skupni odgovor EU naj bi po pojasnilih evropske komisije poslal jasen znak Moskvi, da članic EU ne bo mogla razdeliti.

Evropski odgovor Kremlju je bil poslan prav na dan, ko sta Rusija in Belorusija začeli obsežne vojaške vaje na beloruskem ozemlju, Rusija pa hkrati izvaja še pomorske vaje v Črnem morju, zaradi česar so se v Ukrajini pritožili, da je navigacija po Črnem in Azovskem morju postala praktično nemogoča, mednarodno skupnost pa pozvali, naj Rusijo sankcionira s prepovedjo vplutja njenih ladij v svetovna pristanišča.

Ameriški klic v Minsk

»To je nevaren trenutek za evropsko varnost. Število ruskih sil se povečuje in s tem krajša opozorilni čas za morebiten napad,« je situacijo ocenil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg ob obisku britanskega premierja Borisa Johnsona na sedežu zavezništva. Dan poprej so vojaške vaje v Belorusiji, na katerih naj bi sodelovalo okoli 30.000 ruskih vojakov, v Beli hiši označili za nov korak zaostrovanja razmer. Čeprav je tudi Johnson – podobno kot drugi zahodni voditelji – ocenjeval, da Rusija še ni sprejela odločitve za napad na Ukrajino, pa to po njegovih ocenah ne pomeni, da se v prihodnjih dneh ne bi moglo zgoditi kaj katastrofalnega. V tej luči preprečevanja napačnih odločitev na terenu je razumeti tudi včerajšnji klic načelnika združenega štaba oboroženih sil ZDA Marka Milleyja načelniku beloruskih oboroženih sil.

Ob tem, ko se je diplomacija nadaljevala – vnovič je o uresničevanju mirovnih dogovorov iz Minska potekal sestanek normandijske četverice – pa so k dodatnemu zaostrovanju prispevale tudi vojaške vaje v Ukrajini. Trajale bodo tako kot rusko-beloruske do 20. februarja. Koliko vojakov sodeluje na vajah, kjer se urijo tudi v uporabi dronov in protioklepnega orožja, v Kijevu niso pojasnili.

Vsaj manjše sporočilo za umiritev napetosti je včeraj prišlo od ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je dejal, da se ruske sile po opravljenih vajah vedno vrnejo v svoja oporišča. Nemški kancler Olaf Scholz je po obisku trojice voditeljev baltskih držav v Berlinu Rusijo včeraj pozval h konkretnim korakom za umiritev razmer, hkrati pa napovedal, da bo Nemčija v Litvi okrepila svoj kontingent vojakov v okviru Natove operacije Prednja prisotnost za 350 vojakov. »Zdaj gre za to, da preprečimo vojno v Evropi. Želimo mir,« je dejal Scholz in Rusiji vnovič zagrozil z resnimi posledicami, če bi prišlo do napada na Ukrajino. ag