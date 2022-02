Pleši zame, ljubezen moja

V koprski Galeriji Loža so v petek odprli razstavo Saintly Body slikarja, glasbenika in videasta Emila Memona, ki se je kalil v italijanskih svinčenih 70. letih v Firencah, nato v ljubljanskem alternativnem okrožju v 80. letih, sledila pa so še desetletja žive newyorške umetniške scene; vrnil se je pred tremi leti, zdaj pa je dočakal prvo razstavo tudi v rojstnem Kopru.