Klubi so končali priprave na spomladanski del tekmovanja, ne pa še kadrovanja, saj prestopni rok traja do 15. februarja. Najbolj je zasedbo prevetrila Olimpija, najmanj Domžale, med novinci pa prevladujejo legionarji iz Hrvaške, ki se jim v njihovi domovini ni uspelo uvrstiti v udarne enajsterice. Športni direktorji se branijo, da so tujci z območja nekdanje Jugoslavije manjši strošek kot nakup slovenskih igralcev. Ti iz prve lige odhajajo v tretjo in četrto avstrijsko, ker je tam plača višja.

Maribor: Vijoličasti so z Ivanovićem – lani je bil v dresu Olimpije najboljši igralec lige – pridobili veliko kakovosti v napadu in izzvali večnega tekmeca iz Ljubljane. Klub je s prodajo Voloderja v ZDA napolnil blagajno (spletna stran Transfermarkt je zapisala odškodnino 1,8 milijona evrov), še vedno pa po odhodu Vrhovca išče rešitev na sredini igrišča. V boju za prvaka ima najboljše izhodišče. Prišli: Ivanović (Soligorsk, Blr), Watson (Mjallbx, Šve), Nikolić (Zemun, Srb), Guerrico (Tabor Sežana), Uskoković. Odšli: Vrhovec (Famagusta, Cip), Voloder (Kansas City ZDA), Požeg Vancaš, Martinović (oba Černomerec, Ukr), Kotnik (Koper), Koderman (Tabor Sežana).

Koper: Na Bonifiki trepetajo, da bi v zadnjem trenutku ostali brez najboljšega igralca Barišića. Z novinci je klub potrdil šampionske ambicije. Pomlad bo ura resnice, do kod lahko kot trener poseže Zoran Zeljković, ki je zelo predan svojemu delu. Prišli: Šušnjara (Wisla Plock, Pol), Izata (Gaz Metan, Rom), Đira (Dinamo Zagreb, Hrv), Jašaragić (Ilirija), Mittendorfer (Celje), Daley (Harbour View, Jam), Kotnik (Maribor). Odšli: Ilieski (Struga, Mak), Grudina (Stripfing, Avs), Varešanović, Panić (Celje).

Olimpija: Najbolj je prevetrila zasedbo z osmimi prihodi in 14 odhodi. Delovala bo na nemški kapital in hrvaško znanje. Pod Dinom Skenderjem igra ne bo spektakularna, ampak pragmatična z minimalnimi zmagami 1:0. Prišli: Banić (Gorica, Hrv), Mudražija (Koebenhaven, Dan), Pilj (Osijek, Hrv), Kvesić (Pohang Steelers, J. Kor), Prtjan (Schaffhausen, Švi), Prelec (Sampdoria, Ita), Matko (Hammarby, Šve), Krefl (Aluminij). Odšli: Futacs (MTK, Mad), Ostrc (Lommel, Bel), Kurež (Bravo), Perović (Iskra Danilovgard, Č. Gora), Šme (Leoben, Avs), Petrov (Mladost Lučani, Srb), Kompan Breznik (Mura), Fogec (Aluminij), Vidmar (Ionikos, Grč), Špehar (Aluminij), Bakić (Osijek), Petrović (Triglav), Bončina, Sadiković (oba Primorje).

Bravo: Igralci niso pod pritiskom rezultata. Iz zasede bodo skušali zgrabiti tisto, kar se jim bo ponudilo. Priložnost vidijo predvsem v pokalu, kjer so v polfinalu in jih le dve tekmi ločita od zgodovinske uvrstitve v Evropo. Izkupiček bo odvisen od tega, ali so našli pravo zamenjavo za stebra obrambe Drkušića po odhodu v Rusijo. Prišli: Kurež (Olimpija), Kerin (Celje), Milić (Dinamo Zagreb, Hrv), Burin (Celje). Odšli: Drkušić (Soči, Rus), Žinko (Brinje Grosuplje), Ogrinec (Tirol Innsbruck, Avs).

Mura: Državna prvakinja je s porazom z Olimpijo izpadala iz boja za šampionsko lovoriko. Po odhodu trenerja Anteja Šimundža se pod taktirko neizkušenega Damirja Čontala oblikuje drugačna podoba na igrišču. Igralcev ima dovolj, le prave bo treba izbrati. Prišli: Balažic (brez kluba), Kompan Breznik (Olimpija), Beganović (Sloboda Tuzla, BiH), Bagola (Krško), Ljubić (Istanbulspor, Tur), Daku (Osijek, Hrv), Janežič (Drava). Odšli: Karničnik (Ludogorec, Bol), Maroša (Limassol, Cip), Mandić (Metalac, Srb), Brkić.

Domžale: Čeprav niso pripeljali niti ene okrepitve, so prepričani, da bodo boljši kot jeseni, saj so bolje uigrani, potem ko so novinci, ki so prišli šele poleti, opravili celotne priprave. Stavijo na pokal, kjer bo tekmec v polfinalu Bravo. Prišli: – . Odšli: Sorčan (Apollon Smyrnuis, Grč), Vuklišević (Celje).

Celje: Po finančni moči so pred vso konkurenco, saj lahko kupijo vsakega mladega igralca, ki si ga zaželijo, zraven pa še kakšnega zvezdnika iz soseščine. Novega trenerja Simona Rožmana, ki je z neuspehom v Mariboru izgubil status čudežnega trenerskega dečka, čaka veliko dela, da bo v ekipo vključil kar sedem novincev. Ruski lastniki so mu postavili jasen cilj – uvrstitev v Evropo. Prišli: Čop (Dinamo Zagreb, Hrv), Vuklišević (Domžale), Kargbo (Dinamo Kijev, Ukr), Panić (Koper), Milić (Maribor), Stojinović (Khimki, Rus), Janjičić (Zuerich, Švi). Odšli: Kerin, Burin (oba Bravo), Mittendorfer (Koper), Kadušić, Martins (Ijsselm, Niz).

Tabor: Trener Dušan Kosić gre v troboj za obstanek z Aluminijem in Radomljami s skoraj nespremenjeno zasedbo. Med pripravami je imel veliko težav s poškodbami in boleznimi. Rezultati bodo odvisni tudi od plačilne discipline kluba. Prišli: Monjac (Slaven Belupo, Hrv), Koderman (Maribor), Čakš (Primorje). Odšli: Mihaljević, Guerrico (Maribor).

Aluminij: Če želi obstati v ligi, bo moral izboljšati učinkovitost. Adut Kidričanov je, da so prekaljeni v težkih bitkah za prvoligaško preživetje. Prišli: Matjašič (brez kluba), Nwolokar (Rijeka, Hrv), Plantak (Kustošija, Hrv), Jurić (Istra, Hrv), Branšteter (Oijek, Hrv), Špehar, Fogec (oba Olimpija), Turčin (Hrvatski Dragovoljac, Hrv). Odšli: Pečnik (Leoben, Avs), Pušaver (Wildon, Avs), Dodlek (Voitsberg, Avs), Krefl (Olimpija), Banić (Brežice), Horvat (konec kariere).

Radomlje: Odslovili so uspešnega trenerja Roka Hanžiča in ga zamenjali s povprečnežem Nerminom Bašićem. Klub bo moral ob bitki za obstanek vseskozi dokazovati, da ni postal Hajduk II, potem ko so sklenili sodelovanje z nekdanjim nogometnim velikanom. Prišli: Čalušić, Čuić (oba Hajduk, Hrv), Mišić (brez kluba), Proxouly (Grande - Synthe, Fra), Mrkonjić (Croatia Zmijovci, Hrv), Bumbu (Amies, Fra). Odšli: Žulj (Spartak Subotica, Srb), Nikolić (Ilzer, Avs), Božić (Frosinone Ita), Fortuna (Izola), Marjanović (Krka), Varga, Ihbeisheh (konec kariere).