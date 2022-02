»Ljubezen na delovnem mestu se nam lahko zgodi, a krmarjenje skozi resno romanco je lahko zahtevno, hkrati pa tudi poplačano z osrečujočim razmerjem. Ob odkritih in zrelih odnosih je lahko novonastala ljubezen močna gonilna sila in vir motivacije, tako za zaljubljenca kot tudi za druge člane ekipe. Vsekakor tudi delodajalci dandanes ta razmerja veliko bolj podpirajo, kot so morda nekoč,« meni Monika Burjek, HR-specialistka pri MojeDelo.com. Razlogi, zakaj na delovnem mestu iskrice rade preskočijo, so precej očitni. Na delovnem mestu preživimo dobršen del dneva, dodobra spoznamo sodelavce, nekatere tako rekoč do obisti. V dobrih in slabih trenutkih, ob vzponih in padcih. Velika verjetnost je, da se zaljubimo v njegov oziroma njen »pravi jaz«, da se najdeta dva podobno misleča posameznika. In kaj ima od tega podjetje? »Tisti, ki so v romantičnih razmerjih, so lahko bolj produktivni, zavzeti.« Zagon je posledica občutka sreče in zadovoljstva, ljubezen namreč povečuje storilnost in uspešnost na delovnem mestu, saj se vsakdo želi pred očmi svojega partnerja pokazati v najboljši luči. Seveda pa ima vse svoje meje. Odnosi med zaposlenimi morajo ostati profesionalni. Zato je treba ustrezno postaviti mejo med ljubeznijo in delom, da ta ne poruši odnosov na delovnem mestu, vnese nemir v ekipo in posledično vpliva na poslabšanje delovne energije.

Ljubezen lahko vzpostavi nova razmerja moči Za ljubezen, ki vzplamti v službi, velja nekaj zlatih pravil. Prvo je, da se pri izbiri partnerja izogibamo svojim neposredno nadrejenim in podrejenim. Razmerja med pripadniki različnih položajev na hierarhični lestvici so namreč spolzek teren in hitro lahko postanemo predmet govoric. Romantika s šefom dobi pridih bližnjice do napredovanja, razmerje s podrejenim pa pridih izkoriščanja in pristranskih ocen. Če nov parček poruši razmerja moči, lahko delovno okolje postane stresno in napeto za ves kolektiv. Prav tako je za par težko, če se zveza konča, nekdanja ljubimca pa ostaneta v isti delovni ekipi. Takšen odnos lahko razdiralno vpliva na vse zaposlene. V najslabšem primeru lahko pisarniška romanca celo ogrozi vaš ugled na delovnem mestu, lahko vas celo stane službo. Prav zato je zelo pomembno, da so odnosi v podjetju korektni, transparentni in odgovorni, kar pomeni, da razmerij med sodelavci ne skrivamo. Delovno mesto je pač še vedno delovno mesto in ne mesto za skrivne zmenke.