»Grešila sem in kršila zakon, za kar nimam izgovora,« se je prek videokonference na sodišču v Los Angelesu pokesala 80-letna upokojena nuna Mary Margaret Kreuper. »Delala sem v nasprotju s svojimi zaobljubami, zapovedmi, zakonom in predvsem zaupanjem ljudi. Motila sem se, naredila sem napako, globoko se opravičujem za vse povzročeno trpljenje,« je priznala s solzami v očeh ter se izrekla za krivo goljufije in pranja denarja. Nespametne odločitve je pripisala duševnim težavam. V desetih letih, ko je kot ravnateljica vodila katoliško osnovno šolo Saint James v mestu Torrance na jugu Kalifornije, je po malem jemala denar od šolnin in darov vernikov ter si nagrabila okoli 730.000 evrov. Tožilstvo ji je očitalo, da je kot odvisnica od iger na srečo denar zapravila za potovanja na različne konce ZDA, največ pa v igralnicah in tudi za poplačilo dolga na kreditnih karticah. Šolski sklad je celo desetletje uporabljala za svoj osebni račun.

Sodnik ni dobro spal Večina ogoljufanih učencev in njihovih staršev je v pismih sodnika prosila za milo kazen, peščica pa jih je vendarle zahtevala najvišjo možno, 40 let zapora. Tudi nuna sama je sodnika Otisa D. Wrighta II. rotila, naj je nikar ne obsodi na zapor, a njene prošnje ni uslišal. Dolgo je razmišljal o primerni kazni za priljubljeno nuno, ki jo je opisal kot »hudičevo dobro učiteljico«, ter se odločil, da je nikakor ne more določiti zgolj na osnovi najhujše reči, ki jo je storila v svojem življenju, je poročal časnik Los Angeles Times. V dobro ji je štel vseh 60 let, ki jih je preživela kot nuna, njeno visoko starost in nekaznovanost. Sodnik je bil med podajanjem kazni vidno pretresen, z dlanmi si je pokril obraz in nekaj trenutkov sedel v tišini. »Bog ve, kako dolgo že nisem dobro spal,« je potarnal. Nuni je naložil leto in en dan zapora, tožilstvo je zahtevalo dve, šoli pa mora vrniti vse do zadnjega ukradenega centa. Priznal je, da je v 28 letih službovanja kot ravnateljica šole zagotovo pozitivno vplivala na tisoče otrok, a da bo odtis na njih pustilo tudi to njeno grozljivo dejanje. »Povsem vas je odneslo s prave poti,« jo je nagovoril.