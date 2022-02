»Naša Špica je prvič nastopila na ljubljanskem sejmu Sodobna elektronika že leta 1984, kar pomeni, da bomo čez dve leti praznovali 40-letnico. Prvo praktično podjetniško srečanje z računalniško tehnologijo je bilo na Radiu Študent. Svoj prvi žiro račun pa smo imeli odprt kar prek Škuca (Študentski kulturni center), podobno kot takratne slovenske punk skupine,« se začetkov Špice International spominja direktor in ustanovitelj Tone Stanovnik. Svoj prvi ustanovitveni kapital so nabrali na cesti s prodajo študentskega časopisa Tribuna in Mladine. »Morda se nam nekaj te zgodovine še danes pozna, smo namreč eno redkih podjetij, ki imajo zakonsko podprt koncept delitev dobička zaposlenim.« Imenu Špica so že na samem začetku dodali pridevnik »international« in s tem takoj napovedali svojo izvozno usmerjenost. Analogijo poiščejo v športu. Če svojim prijateljem namignete, da greste jeseni na maraton, potem vam res ne preostane drugega, kot da vse leto trenirate in še pred zimo odtečete slavnih 42 kilometrov. »No, tudi mi smo bolj maratonci kot sprinterji. Nikoli nismo bili med gazelami, smo pa pridno in vztrajno rasli. Ne samo po količini, že od samega začetka je naša prioriteta predvsem kakovost, kar nam je v gene vgradilo danes tako opevano odpornost,« dodajajo špičaki.

Morda so jim ti začetki, povezani s takratno alternativno sceno, dali še eno pomembno popotnico, to je, da podjetje Špica ni naprodaj. Danes je obilica slovenskih računalniških podjetij že prodana in v tuji lasti, mnogi današnji startupi pa začnejo svojo pot s ključnim ciljem, da bodo podjetje nekoč prodali. Za zaposlene je lahko taka zamenjava lastništva in posledično poslanstva, vizije in kulture zelo slaba, kar zadeva motivacijo. Hkrati pa je tudi za trajnostno in družbeno koristno naravnanost ključnega pomena, da je podjetje vpeto v lokalno okolje in tako drug drugega maksimalno podpirata.