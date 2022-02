»Mogoče bo nared za torkovo tekmo lige prvakov proti Realu, o tem bomo odločali na začetku naslednjega tedna,« je dejal Pochettino in potrdil, da bi ga bila ekipa zelo vesela: »On je igralec za velike tekme, v takih obračunih vedno uživa. Veliko lahko doprinese tudi z izkušnjami, a mora biti zdrav in pripravljen.«

Tridesetletni Neymar je izpustil 12 tekem svoje ekipe, zadnjo je odigral 28. novembra, ko si je v obračunu s St. Etiennom poškodoval vezi v levem gležnju. Sprva so napovedovali, da ga ne bo od šest do osem tednov, toda vrnitev se je nekoliko zavlekla. Že pred tem pa ni bil v najboljši formi, v 14 nastopih v vseh tekmovanjih je dosegel le tri zadetke in tri podaje.

Konec tedna se na treninge PSG vrača tudi Ander Herrera, odločitev, kdaj bo začel trenirati španski zvezdnik Sergio Ramos, pa bo padla v roku 48 ur.