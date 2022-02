Odločitev v alpski kombinaciji za moške je pokazala, kako slabi so slovenski alpski smučarji v celostnem znanju. Že to, da sta nastopila le Miha Hrobat in po sili razmer debitant Nejc Naraločnik, kaže bledo stanje v slovenski reprezentanci. Da je bila blamaža še večja, sta poskrbela kar oba tekmovalca, ki sta odstopila že v smuku in sploh nista tekmovala v slalomu.

Za velikega favorita za zlato olimpijsko kolajno je veljal Alexis Pinturault. Toda Francoz je slabo tekmoval v smuku, kjer je z visokim zaostankom za Aleksandrom Aamodtom Kildejem dosegel šele enajsti čas, pred njim pa je bilo precej slalomskih favoritov. S četrtim časom je navdušil Johannes Strolz, ki se je z najboljšim časom v slalomu prepričljivo, a presenetljivo veselil naslova olimpijskega prvaka. Nič manjše presenečenje ni bilo na nižjih stopničkah zmagovalnega odra. Olimpijski podprvak je postal Kilde, ki si dve leti sploh ni nataknil slalomskih smuči, potem ko se je po operaciji križnih kolenskih vezi posvetil le vrnitvi v hitrih disciplinah. Norvežan je navdušil s slalomskim znanjem ter se na sicer lahki postavitvi na še lažjem terenu uvrstil na zmagovalni oder. Kolajno je osvojil tudi James Crawford. Kanadčan se v Pekingu sicer kaže v izjemni luči, saj je v smuku zasedel četrto mesto, v superveleslalomu pa šesto, obakrat pa ga je do kolajne ločilo le nekaj stotink. Med pozitivnimi presenečenji omenimo še šesto mesto Izraelca Barnabasa Szollosa.

Na četrtem mestu je po odličnem izhodišču po smuku razočaral Avstrijec Marco Schwarz. Največji poraženec je bil Alexis Pintarault, ki je po divji slalomski vožnji odstopil in se za nameček še poškodoval. Kako resna je njegova poškodba, bodo pokazale naslednje preizkušnje.