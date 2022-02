Sokolc tudi po prenovi namenjen meščanom in kulturi

Glede obnove novomeškega narodnega doma je še precej neznank, od finančne konstrukcije do same vsebine in upravljanja po obnovi. Toda tako občina kot vsi, ki se zavedajo simbolnega pomena prvega narodnega doma na Slovenskem, si vendarle želijo, da bi s celovito obnovo pričeli čim prej. Projekt je pripravljen, tudi izdelava konservatorskega načrta, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, je pri koncu.