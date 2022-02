Nimam časa prepričevati sindikatov, naj se začnejo boriti za pravice zaposlenih do čistega zraka za dihanje v zaprtih prostorih. Pa DeSUS in NSi, ki sta proti temu, da tudi njihovi člani tak zrak sploh imajo. Ignorantski je tudi varuh človekovih pravic. Naša vlada je imela bistvene podatke o pravilnem pristopu do omejevanja epidemije več mesecev pred tem, ko je 230 znanstvenikov z drugimi besedami opozorilo WHO.

Jaz opozarjam o izdihanem zraku okuženih oseb v zaprtih prostorih brez ustrezne izmenjave, oni o aerosolih. Citiram kolumnista Figlja iz teksta z zgornjim naslovom (Dnevnik, 9. februarja): Uporaba maske je medicinski ukrep. Drži. Ceh zdravstva pa ne ve, da maske, zlasti najcenejše, ki so jih vladi bližnji uvozniki uvažali iz Kitajske, ne preprečijo širjenja virusov. Bistveno uspešnejše so ob pravilni uporabi maske FFP2, ki jih je ta vlada začela zahtevati več kot leto dni pozneje kot nemška. Absurd je, da imajo televizije posnetke smučarskih skakalcev, ko dajejo izjave, kjer se lepo vidi zrak, ki gre mimo mask in kondenzira. Seveda sem tako vladi, ministrstvom in televizijam poslal te posnetke iz Planice, a ignorance pač ni mogoče preseči.

Če rezimiram: negativne posledice epidemije na kratki in dolgi rok so rezultat neznanja, nestrokovnega pristopa in oholosti zdravstveno-politične ekipe, ki jo vodi Janša. Bistvo vsake diagnoze je v prepoznavi ključnega dejavnika, ki vpliva na poslabšanje, tako v medicini kot v gospodarstvu. Če bi vrh države bral Dnevnik, njegova Pisma in kolumne, bi takoj vedel več. Bi poznal bistvo. Obstaja pa tudi možnost, da imamo vlado s posebnimi potrebami. Ki jo definira pojem legalizirana korupcija. Moje prvo pisanje o napačnem pristopu k reševanju epidemije datira v čas prvih smrti v DSO Metlika. Danes jih je nešteto več. In niti en DSO, ZD ali UKC nima niti enega dodatnega odvajanja zraka iz zaprtih prostorov. Če ne bi uredništva in novinarji obravnavali te problematike, bi bilo mrtvih še mnogo več – ti bi si po mojem celo zaslužili, da bi jim pooblaščeni uradniki morali nakazati del plače za delo, ki so ga mediji opravili namesto njih.

Ali Žerdin je pred dobrim letom, nekje po 2000 smrtih zaradi korone, izrekel bistvo: Preveč je naključij, da bi verjel vanje.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap