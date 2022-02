Tokratno pismo je tudi brez znamke in zopet, kot pri prvem pismu, se čutim opeharjenega. Bo kar držala trditev, ki sem jo onidan slišal, da je skoraj polovica poštnih uslužbencev članov SDS. Takšen »uspeh« se stranka SDS trudi doseči skoraj v vseh javnih ustanovah. Včasih ji zadostuje, da samo vodilna mesta popolnijo s svojimi ljudmi. Seveda morajo prej moteče osebe odstaviti. S tako igro je Janša prav obremenjen. Toda zakaj, se sprašujem, mi je zdaj v kratkem času napisal kar dve pismi? Ah, seveda. Bližajo se volitve in čuti, da večina Slovencev ne mara avtokracije. Njegov volilni up so tisti, ki so še dovolj naivni in bodo upoštevali njegove besede (pred volitvami so še posebno spoštljive), ne pa njegovih dejanj. Razen tega je tu še cela kopica privržencev, nastavljenih na vodilnih mestih, ki bodo, da ohranijo stolčke, volili zanj.

Toda, ali bo to dovolj?

Posebno mi je všeč uvodnik pisma. Piše: »Cenimo vaše mnenje, saj skupaj vidimo in sežemo dlje.« Veselim se, da ceni moje mnenje, izraženo v članku, in ga bo mogoče celo upošteval. Srčno upam, da me ne bo pošiljal v Avstralijo.

Posvetimo se malo anketi, objavljeni v pismu. Prvo anketno vprašanje je: »Ali podpirate novelo zakona o dohodnini, ki prinaša dvig splošne olajšave in s tem višje neto plače?« Najdite mi v vesoljni Sloveniji človeka, ki si ne bi želel višje plače. To pomeni, da je odgovor da. To je, kot bi jaz dekletu v pisemcu napisal: »Ali boš moja, če bom imel milijon evrov?« Nepotrebno vprašanje.

Posebni biser je precej dolgo 11. vprašanje. Začne se takole: »LGBT (lezbično/gejevsko/biseksualno/transeksualno) gibanje dojema šolski sistem kot način za promocijo lastnih vrednot…« Vprašanje pa se glasi: »Ali menite, da je šola primeren prostor za promocijo vrednot LGBT?« To vprašanje je prozoren poskus pridobivanja vernih volilcev, saj je znano, da Katoliška cerkev propagira samo »čisto katoliško družino«. Tudi Bog ni naredil dveh Adamov, temveč Adama in Evo (kje je staknil model za Evo?), in to naj nam bo zgled. Imam vtis, da mu je pri pisanju tega vprašanja roko vodil sam kardinal Rode. Če bi mu po nekem čudežu jaz vodil roko, bi se uvod v 11. vprašanje glasil: »RKC (zloraba otrok/finančni škandali/zaslužki brez davka/skrivanje svojih grešnikov/kopičenje bogastva) je organizacija, ki dojema šolski sistem za promocijo vrednot RKC.« In še vprašanje: »Ali menite, da je šola primeren prostor za promocijo vrednot RKC?«

V svoje 11. vprašanje je Janša vrinil še pravico staršev, da vzgajajo otroke v skladu s svojimi verskimi prepričanji. Nič nimam proti, toda ne na moj račun.

Menim tudi, da se je v pismo prikradla slovnična napaka. Z velikimi črkami piše »Gradimo Slovenijo #ZATE«, moralo pa bi pisati »Gradimo Slovenijo #ZASE«. O, ti slovnični škrat, kako zna nagajati.

Še majhen pripis. Neverjetni uspehi naših športnikov na Kitajskem so nam dvignili ugled v svetu. Prosim, ne puščajte Janše na Kitajsko, kajti spet bo zakuhal kakšno neprijetnost.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani