oddaja Utrip Igorja Pirkoviča v soboto, 5. februarja, je bila za v anale. A to kot sramota za RTV, za vas, ki jo vodite in ji usmerjate fokus in vsebino. Resni javni mediji so in morajo biti kritični do oblasti, vsakršne, do onega, ki ima moč in nam določa usodo, ne do opozicije in javnosti, ki sta lahko tudi grdi, nesramni, nerazumevajoči, sovražno nastrojeni in ekskluzivni, a nič drugega ne zmoreta kot to, da gledata, kaj oblast počne, in ji z edinim orodjem, ki ga imata, to je svoboda govora, povesta, kaj si o njej in o njenem obnašanju mislita. Usode nam zagotovo ne krojita.

Uporabniki osrednjega javnega medijskega servisa smo sicer pričakovali, da bodo novi vodilni in odgovorni ljudje, ki si jih je zahotela oblast oziroma vlada, na čelu zavoda začeli stvari kadrovsko in programsko spreminjati po njenih okusih in željah. A mislim, da tega, da se bo to počelo tako robato, ihtavo in z Lune vidno, da se RTV hiti pretvarjati v propagandni ustroj oziroma trobilo SDS, še preden napoči čas za predvolilna soočenja, ni prognoziral skorajda nihče.

Ne ugovarjam temu, da imate pravico do politične in ideološke izbire, da čutite in sprejemate opcijo, ki jo družbenemu življenju in razvoju pri nas ponuja premier, da zanjo navijate in da bi storili vse za to, da obstane in ostane na vodilnem mestu. Toda te simpatije in prepričanja izkazujte zunaj delovnega časa, kot aktivisti, podporniki, ne pa tako, da za to, da jih implementirate in prevedete v dejanja, zlorabljate položaj, ki vam je bil zaupan, ter medij, ki ga plačujemo vsi. RTV SLO je javna ustanova, ne državna in še manj partijska. Ali vsaj bila je, do vašega prihoda na vodilna mesta, in morala bi takšna ostati. Tudi sam sem se ukvarjal z novinarstvom, poklicno polnih 20 let na javnem radiu in javni televiziji Koper-Capodistria, kot reporter, urednik in voditelj informativnih oddaj, in si zato dovolim oceno, da ste vsi trije padli, po mojem dojemanju novinarstva, na izpitu profesionalnosti in poklicne etike.

Še preden so nove metle na RTV začele pometati in lomastiti po javnem servisu, kar se dogaja v zadnjem semestru, je bilo sicer opaziti, da je Janšev duh že krojil del informativnega programa, da ga je že bilo čutiti po zavodovih kuloarjih. In to s prihodom g. Pirkoviča na tretji, to je parlamentarni program, kjer je bil vodilni spraševalec akterjev domače politike. Človek, ki bi moral biti par excellence nepristranski, objektiven, visokoprofesionalen, se je izkazal kot popolno nasprotje temu. Pozorno sem spremljal in spremljam pogovore oziroma intervjuje, ki jih je vodil in vodi v studiu, ter goste, ki jih je vabil in vabi. Koalicijski so bili in so še vedno deležni daleč bolj prijaznega spraševanja, tudi s sugestivnimi vprašanji in soglašanji, kot opozicijski, in tudi med slednje je praviloma izbiral ter izbira retorično manj vešče. Redko kdaj špice, frontmene. Takrat pa zoprna, kvaziinkvizitorska vprašanja. Je občutek varljiv, napačen? Samo moj? Dvomim.

In se že sprašujem, kakšno vlogo bo prevzela in kako jo bo odigrala RTV, ko formalno napoči čas predvolilne kampanje. Oziroma kdo bo prevzel snovanje, organizacijo in vodenje predvolilnih soočenj?

Še enkrat, gospa in gospoda, vedite, da če vam SDS-ovo ljudstvo ploska, pa z njim še ona majhna manjšina podpornikov preostalih koalicijskih strank ter služabnikov, ki se razglašajo za »konstruktivno opozicijo«, se vsa preostala javnost, za katero ne dvomim, da tvori ogromno večino, zgraža.

Aurelio Juri, Koper