Škof Giampaolo Crepaldi je v govoru pozval k spominjanju na vse, ki so padli kot žrtve sovraštva in »nečloveških ideologij«, a tudi k miroljubnemu sobivanju. Spomnil se je treh blaženih duhovnikov - Italijana Francesca Bonifacia, Slovenca Lojzeta Grozdeta in Hrvata Miroslava Bulesića - in se jim v posebni molitvi priporočil, naj podpirajo vse tri narode na skupni poti do zmage dobrote in ljubezni.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je medtem med drugim pozval italijanski parlament, naj prekliče odlikovanje »krvnika Tita«. Predsednik dežele Furlanija-Julijska krajina Massimiliano Fedriga pa je izpostavil, da je njegova uprava odrekla finančno podporo »revizionistom« in zanikovalcem fojb.

Slovesnost v Bazovici se je po pisanju Primorskega dnevnika zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom odvila brez občinstva. Osrednja slovesnost bo popoldne v senatu v Rimu, udeležili pa se je bodo tako premier Draghi, predsednika obeh domov parlamenta kot tudi predsednik države Sergio Mattarella.

Mattarella: Dialog odpira novo pot

Mattarella je že pred tem objavil sporočilo ob današnjem dnevu, ki je zanj priložnost, da se država »združi v premisleku in solidarnosti s sorodniki in potomci tistih, ki so bili kruto ubiti in vrženi v fojbe, Italijani, ki so bili iztrgani iz domov in prisiljeni v izgon, vsemi tistimi na vzhodni meji, ki so morali plačati najhujši človeški davek grozot druge svetovne vojne«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Obenem je izpostavil izbiro Gorice in Nove Gorice za skupno Evropsko prestolnico kulture 2025 kot dokaz, »kako je za vso unijo pomembno, da je spomin na nekdanje nečloveško zatiranje zdaj odprl pot prijateljstva, razumevanja, primata človekovega dostojanstva v spoštovanju različnosti in pravic«.

Mattarella po poročanju Primorskega dnevnika ugotavlja še, da sta Evropa in dialog, ki ga je pospešila uveljavitev demokracij, odprla novo pot. »Tudi iz najbolj bolečega spomina, tudi tistega, ki izvira iz zla, lahko vzklijeta mir in rast civilne družbe,« je sporočil. »K temu se je v zadnjih letih naša država zavezala skupaj s Slovenijo in Hrvaško, zato da bi iz obmejnih območij naredili kraj srečevanja, blaginje, sodelovanja in upanja,« je še dodal.