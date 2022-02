Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Mandarić, se je za novo vlogo odločil, ker gre za nov izziv, v katerega verjame. Osnove so dobre, zdaj je čas, da ŽNK Olimpija naredi korak več, je dejal in priznal, da brez nogometa tudi pri 83 letih enostavno ne more.

»V klub vstopam, da mu dodam še nekaj, da osvojimo prvenstvo, da vidimo, kje je treba okrepiti zadeve in da se uvrstimo v Evropo,« je cilje povzel Mandarić. Pri tem je pohvalil delo pod obstoječim predsednikom kluba Borisom Snedcem, ki ostaja v vlogi podpredsednika z vsemi pooblastili zakonitega zastopnika kluba, ki z moškim klubom nima poslovne povezave.

O finančnem vložku v projekt ni želel govoriti, razen, da bo to odvisno od potreb kluba, pomembno vlogo pri opredelitvi potreb pa bo imel glavni trener Milomir Kondić, ki mu »popolnoma zaupa«. Mandarić si je sicer z moškim klubom Olimpija ob vlogi lastnika, ki je klub dvignil na novo raven in pripeljal dva naslova državnih prvakov in tri pokalna naslova, v javnosti prislužil tudi sloves lastnika, ki redno menja trenerje. Tokrat obljublja, da bo drugače.

Kot je še pojasnil, želi ponuditi ženskemu nogometu v Sloveniji pogoje za napredek. »Nogometašice v Olimpiji živijo predvsem od navdušenja, ne od denarja, jaz bom poskusil pomagati, kjer bom lahko,« je povedal. Pri tem srbski poslovnež opozarja na velik potencial ženskega nogometa. Nogomet je velika industrija, njegov ženski del pa predstavlja ogromen potencial za rast, je ocenil.

ŽNK Olimpija je od ustanovitve leta 2015 dvakrat osvojila naslov državnega prvaka, 2016/17 in 2017/18, v zadnjih letih pa je tako kot v tej sezoni v tesnem dvoboju z Beltinci za vrh. Poleg tega ima klub evropske ambicije.

»To je naš projekt Evrope. Povprečnost nas ne zanima. Imamo devet članic slovenske reprezentance, osvojili smo dva naslova,« je izpostavil Snedec. Kot je dodal, si ŽNK Olimpija želi še večjih uspehov, zato pa rabimo »človeka kot je gospod Mandarić, ki je v svetu in Evropi priznan kot nogometni strokovnjak,« je še dodal.

Medtem je Mandarić izpostavil, da bo tako lahko na svoj način še vedno krepil blagovno znamko Olimpije in bo še naprej povezan z Ljubljano. O odnosu z novimi lastniki moškega kluba, predvsem o tem, ali mu ti po prenosu lastništva še kaj dolgujejo in koliko, danes ni želel veliko razpredati, z izjemo tega, da je potrdil, da ima do kluba še odprte terjatve.