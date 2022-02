Nekdanji državni sekretar Cugelj od februarja direktor Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugelj je s februarjem postal član poslovodstva Diagnostičnega centra Bled in direktor Kirurškega sanatorija Rožna dolina, so povedali v Diagnostičnem centru Bled. Cugelj je funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje opravljal do 31. januarja letos.