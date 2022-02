V pričanju pred komisijo je notranji minister Aleš Hojs povedal, da je imenoval vse tri generalne direktorje policije, imenovane v njegovem mandatu, saj mu to nalaga zakon. Delo policije je ocenil kot dobro. Glede strokovnosti imenovanih direktorjev policije je Hojs dejal, da so izpolnjevali kriterije, o njihovih domnevno spornih dejanjih iz preteklosti pa da ne ve nič, da pa so slednja sicer bila objavljena v »smetarskih medijih«. V ostala imenovanja se kadrovsko ni vpletal, je zatrdil.

Glede preiskave o nabavah zaščitne medicinske opreme je Hojs dejal, da je policija delovala v skladu z njegovimi usmeritvami, naj se to področje preiskuje. Kot je zatrdil, svoje odstopne izjave ni podal zaradi hišne preiskave pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku, da pa je v tistem trenutku sovpadalo marsikaj. Med drugim tudi to, da je bil nezadovoljen z uhajanjem informacij v medije še pred samo hišno preiskavo.

Hojs: Kadrovanje v policiji ni v moji pristojnosti Hojs je dejal, da ne ve, kdo je bil vodja preiskave nabav zaščitne medicinske opreme, ter da ne ve nič o premestitvi te vodje v delovno skupino za reševanje zaostankov. »Nimam pojma, kadrovanje v policiji ni v moji pristojnosti,« je dejal, da pa je vedno treba stremeti k temu, da ljudje na položajih realizirajo dane naloge. V kolikor jih ne, je premestitev upravičena, je dodal. Veliko vprašanj se je vrtelo tudi o ustanovitvi delovne skupine za migracije, kamor naj bi po opozorilih preiskovalne komisije premestili kriminaliste, ki so se ukvarjali z odprtimi primeri vladajoče stranke SDS. To odločitev je sprejel generalni direktor policije, je dejal Hojs, sam pa je sodeloval pri pripravi vsebine dela, s tem pa zavrnil očitke, da ta skupina nima zadolžitev. Skupino je ocenil za uspešno, saj je njen vodja tudi član njegovega kabineta, ki je za skupino predlagal tudi nagrado za delovno uspešnost. Na vprašanje, če je direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Petra Grah Lazar na tem položaju pristala zaradi lojalnosti vladajoči politiki oziroma na željo SDS in da so zanjo spremenili zakon, ki določa pogoje zaposlitve na tem mestu, je Hojs dejal, da tega ni sprejel on, temveč DZ, a vendarle priznal, da na njegov predlog. Glede njenega domnevnega prijateljevanja z Rokom Snežičem pa dejal, da težko komentira prijateljska razmerja, da ga zanimajo rezultati NPU, da je naredila napredek, verjame, da ima enake vatle za vse in da jo bodo sodili po rezultatih. Glede razrešitve nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča pa je dejal, da odločba o nezakoniti razrešitvi še ni pravnomočna in da je torej ne more izvršiti. Dodal pa je, da nihče ni nezamenljiv.

Na Centru za varovanje in zaščito je bil zato, da se »fantom zahvali« O protestih 5. oktobra lani, ko je policija v Ljubljani uporabila večje količine solzivca, je Hojs dejal, da komisija dogodke »izjemno potencira«, da je sicer po njegovi oceni bila storjena kakšna napaka, »a nič kritičnega,« je sklenil. To naj bi po njegovi oceni dokazovalo tudi dejstvo, da je bilo več poškodovanih policistov kakor protestnikov. Po protestih se je skupaj z generalnim sekretarjem za nacionalno varnost Žanom Mahničem in državnim sekretarjem na notranjem ministrstvu Božom Predaličem zglasil na Centru za varovanje in zaščito (CVU), zato da se »fantom zahvali«, Mahniča pa je »umiril«, ko je ta povzdignil glas zaradi incidenta, ko je ena od tujih delegacij ostala v zastoju zaradi protestov. Pri tem pa kategorično zanikal besede poslanke Nataše Sukič (Levica), da je šlo za nameren incident. Prav tako je bila po njegovem mnenju opravljena analiza glede ukrepanja policije zoper tako imenovane rumene jopiče, ki je izkazala nepravilnosti. Dodal je, da zanj veljajo enaki vatli med levimi in desnimi skrajneži. Glede varnostnega preverjanja v policiji, ki po mnenju komisije ne pomenijo nič, je Hojs dejal, da zagovarja pravico, da ljudje pridobijo drugo mnenje. »To je stvar neke normalne demokratične procedure,« je dejal.