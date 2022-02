Druga dva obtožena je vojaško sodišče v Sibiriji oprostilo obtožb. Izrečena jima je bila pogojna kazen, ker sta sodelovala s preiskovalci, je na spletni strani Telegram objavil Čikov. Obravnava je sicer potekala za zaprtimi vrati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uvarova in še dva najstnika so v sibirskem mestu Kamsk poleti 2020 pridržali zaradi širjenja letakov v podporo moskovskemu matematiku in anarhističnemu aktivistu, ki je bil obsojen zaradi vandalizma. Trojica je enega od letakov pritrdila na lokalno zgradbo ruske notranje varnostne agencije FSB, sicer naslednice razvpite KGB v sovjetskih časih.

Policija jim je zasegla telefone in navedla, da so v njih našli izmenjavo pogovorov o načrtih za razstrelitev stavbe FSB, ki so jo ustvarili v igri za gradnjo blokov Minecraft. Po mnenju preiskovalcev se je trojica učila izdelovati improvizirane eksplozivne naprave in jih vadila sprožiti v zapuščenih stavbah. Najstnikom so sprva grozile strožje obtožbe zaradi »sodelovanja v teroristični organizaciji«, a so zaradi pomanjkanja dokazov primer opustili.

Uvarov zanika, da bi bil terorist

Obsojeni Uvarov je v sklepnih besedah na sodišču po poročanju časnika Nova Gazeta spregovoril o pritiskih oblasti med preiskavo in zanikal, da bi bil terorist in nameraval karkoli razstreliti.

To sicer ni prvi tak primer, ko so se mladi Rusi znašli za rešetkami na podlagi spornih obtožb o terorizmu. Avgusta 2020 so bili trije mladi aktivisti, ki so bili obtoženi pripadnosti anarhistični skupini, obsojeni na zaporno kazen zaradi domnevnega načrtovanja strmoglavljenja oblasti predsednika Vladimirja Putina. Februarja istega leta pa je bilo sedem mladih anarhistov in antifašistov obsojenih na od šest do 18 let zapora zaradi terorističnih in drugih obtožb.

Mnogi so povedali, da so jih v priporu mučili z elektrošoki in pretepali, da bi od njih izsilili priznanje, še navaja AFP.