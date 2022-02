Pariška policija je danes sporočila, da tovrstnih demonstracij ne bo dovolila in da bo proti tistim, ki prepovedi ne bodo upoštevali, strogo ukrepala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Načrtujejo mobilizacijo dodatnih policistov, ki bodo preprečili morebitne blokade cest in morebitne kršitelje kaznovali z visokimi globami, zaplembami njihovih vozil ter jih aretirali.

Kot je še opozorila policija, bi lahko tiste, ki bodo skušali blokirati ceste, doletela celo dvoletna zaporna kazen, globa v višini 4500 evrov in triletna prepoved vožnje.

Koliko konvojev je na poti v francosko prestolnico in kako veliki so, oblasti zaenkrat težko ocenijo, še piše AFP. Cilj francoskega konvoja svobode, v katerem so tudi avtomobili, kombiji in motorji, je sicer najprej velik protest v soboto v Parizu, nato pa naj bi morda celo nadaljeval pot proti Bruslju.

Župan belgijske prestolnice Philippe Close je danes že sporočil, da bodo belgijske oblasti konvoj svobode, ki naj bi v prestolnico predvidoma prispel prihodnji teden, prepovedale. »Uvajamo ukrepe, da preprečimo blokado regije Bruselj,« je na Twitterju objavil Close. Glede na pozive na družbenih omrežij naj bi konvoj vozil v Bruselj prispel v ponedeljek.

Protestnike je v Franciji pričakovan že podprla skrajno desna političarka Marine Le Pen in jih primerjala z gibanjem rumeni jopiči. Gre za množične in pogosto nasilne proteste ljudi, ki jih je konec leta 2018 sprožil dvig cen goriva, s časom pa so se prelevili v širše nasprotovanje neoliberalnim politikam in predsedniku Emmanuelu Macronu.

Kanado že dva tedna pretresajo množični protesti proti protikoronskim omejitvam, ki so najbolj prizadeli in v veliki meri paralizirali prestolnico Ottawo.