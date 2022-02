Dvaindvajsetletni Američan je v prostem programu, ko je nastopil na pesem »Rocket Man« Eltona Johna, izvedel pet četvernih skokov, med katerimi le salchow ni bil povsem popoln, in opravičil svoj vzdevek »Quad King«. Skupaj je zbral 332,60 točke in za več kot 20 točk pustil za seboj najbližjega zasledovalca. Srebrno in bronasto medaljo sta osvojila Japonca Yuma Kagiyama (310,05) in Shoma Uno (293,00).

Chen je dominiral že v kratkem programu, kjer je s 113,97 točke postavil nov svetovni rekord. »Seveda bi lahko veliko stvari naredil bolje, vendar sem zelo zadovoljen, da sem izpeljal program, ki sem si ga zamislil,« je po osvojeni zlati kolajni dejal trikratni svetovni prvak. »Vedno sem sanjal o nastopu in zmagi na olimpijskih igrah, ampak si nikoli nisem mislil, da je to možno,« je še dodal 22-letni študent statistike, rojen sicer kitajskim staršem, ki so se leta 1988 preselili v Kalifornijo.

Prostor na odru za zmagovalce sta dopolnila Japonca, in sicer komaj 18-letni Yuma Kagiyama, ki je drsal na pesem »Gladiator« Hansa Zimmerja, in Shoma Uno, ki je drsal na legendarni Bolero. »Zelo sem vesel s srebrno medaljo in zelo ponosen, da sem zastopal Japonsko,« je dejal Kagiyama, ki je bil pred nastopom živčen, vendar na drsališču ohranil mirno kri. Tretje uvrščeni Uno je med svojim nastopom padel, vendar pravi, da je bil z osvojenim bronastim odličjem vseeno zadovoljen.