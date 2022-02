Med oktobrom in koncem decembra 2021 je bilo 10.000 več prostih delovnih mest kot v enakem obdobju 2020, od tega približno 6700 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami. Izstopala sta petkratno povečanje prostih delovnih mest v dejavnosti gostinstva in upad števila prostih delovnih mest zgolj v dejavnosti oskrba z vodo in ravnanje z odplakami.

Zasedenih delovnih mest je bilo v medletni primerjavi več za 21.700, od tega približno 19.100 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami. 6300 jih je bilo več v predelovalnih dejavnostih. Število zasedenih delovnih mest je poraslo v vseh dejavnostih, razen v petih: finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti druge raznovrstne dejavnosti ter kulturne in razvedrilne dejavnosti.

Stopnja prostih delovnih mest se je medtem medletno povečala za 1,2 odstotne točke. Pod enim odstotkom se je gibala vse do zadnjega četrtletja 2013, razen v začetnem obdobju leta 2008, odkar statistiki vodijo te podatke. Od leta 2014 počasi narašča, izjema je bilo leto 2020, ko je izbruhnila epidemija covid-19. V zadnjih dveh četrtletjih 2021 je stopnja na najvišji ravni doslej.