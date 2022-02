Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na jugovzhodu do 15 stopinj Celzija. V petek bo na zahodu in v osrednjih krajih pretežno oblačno, drugod bo sprva še nekaj jasnine. Popoldne se bo povsod pooblačilo. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo, zvečer bodo rahle padavine tudi ponekod drugod po Sloveniji. Sprva bo še pihal veter zahodnih smeri, zvečer pa bo zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od v alpskih dolinah okoli -4, drugod od -2 do 5, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in v nedeljo bo delno jasno, v notranjosti bo občasno povečana nizka oblačnost. V soboto bo pihal vzhodnik, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnikom k nam priteka dokaj topel in postopno boj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. V petek se bo oblačnost povsod povečala, predvsem ob Jadranu bo zvečer prehodno deževalo. Proti večeru bo zapihal veter severne smeri, ob severnem Jadranu zmerna burja.