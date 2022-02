Ameriški mediji poročajo o številnih primerih domnevnih kršitev zakona o ohranitvi predsedniških zapisov. Med drugim naj bi Trump trgal dokumente, poleg tega pa je iz Bele hiše v Mar a Lago odnesel 15 škatel z dokumenti, ki so jih nacionalni arhivi zahtevali in dobili nazaj, potem ko so na Florido poslali svoje agente.

Prošnja za preiskavo Trumpa sicer ni javno objavljena, ameriški mediji o njej poročajo na podlagi informacij svojih zaupnih virov. O Trumpovem trganju dokumentov je že leta 2018 poročal Politico, zadeva pa je postala aktualna zaradi preiskave napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja lani.

Kongresni odbor je zahteval dokumente, ki zadevajo napad od Nacionalnih arhivov, kar je skušal Trump ustaviti s tožbo, vendar je izgubil na vrhovnem sodišču in kongresni odbor je dokumente prejel. Nekateri so bili zalepljeni.

Iz Mar a Laga pa so odnesli med drugim tudi Trumpovo dopisovanje s predsednikom Severne Koreje Kim Jong-unom. Odnesli so tudi znameniti zemljevid poti orkana Dorian, ki ga je Trump "popravil" s črnim flomastrom, da v javnosti ustvari vtis, da je tudi znanost potrdila njegove trditve o poti orkana.

Trump je v sredo sporočil, da je imel z Nacionalnimi arhivi vedno spoštljiv odnos in je sam uredil predajo zahtevanih dokumentov, mediji pa so odnos napačno prikazali kot sovražen. Ameriški analitiki opozarjajo, da ministrstvo mora uvesti preiskavo, sicer je zakon brezpredmeten, Trump pa bi lahko v primeru ponovne izvolitve na položaj res počel, kar mu pade na pamet brez strahu pred posledicami.

Uničevanje uradnih vladnih dokumentov je kaznivo dejanje, vendar pa se oseba lahko uspešno preganja le, če je bilo uničevanje namerno in zavestno.

Kongresni preiskovalni odbor napada 6. januarja je medtem v sredo izdal nalog za zaslišanje nekdanjemu Trumpovemu svetovalcu za mednarodno trgovino Petru Navarru, ki je skupaj s Trumpom promoviral izmišljotine o prevarah na predsedniških volitvah novembra 2020. Člani odbora trdijo, da je bil Navarro vpleten v prizadevanja za preložitev potrditve izida volitev v kongresu ali spreminjanje izida volitev v korist Trumpa.