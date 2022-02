James Heaps je kot ginekolog v študentski ambulanti univerze od leta 1983 do 2018 spolno zlorabil več sto oziroma več tisoč žensk. Univerza je kljub številnim prijavam začela s preiskavo šele leta 2017. Sodišče je Heapsu leta 2019 odvzelo zdravniško licenco, nekdanji ginekolog pa se sooča z 21 točkami kazenske ovadbe.

Univerza je izrazila upanje, da bo odškodnina prizadetim ženskam ponudila zaključek in okrevanje po Heapsovih dejanjih, ki so obsojanja vredna in v nasprotju z vrednotami univerze. Žrtve niso zadovoljne, ker je moralo preteči toliko časa, preden so jih vzeli resno in priznali odgovornost z odškodnino.

Odškodnina bo izplačana več kot 200 ženskam, več kot 300 pa jih univerzo toži še naprej. Lani julija je sodišče potrdilo odškodninsko poravnavo za Heapsa v višini 73 milijonov dolarjev. Tožbo proti njemu je vložilo kar 5500 žensk. Heaps naj bi denar imel, ker je bil v preteklosti najbolje plačani zdravnik v celotnem univerzitetnem sistemu Kalifornije.

Univerza Kalifornije Los Angeles ni edina s tovrstnimi težavami. Januarja je Univerza Michigan dosegla poravnavo za odškodnino v višini 490 milijonov dolarjev z več kot 1000 osebami, ki jih je zlorabil športni zdravnik v 40 letih kariere.

Tri ženske tožijo ugledno univerzo Harvard zaradi domnevnega zanemarjanja prijav o spolnih nadlegovanjih antropologa Johna Comaroffa, ki obtožbe zanika.