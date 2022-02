»Upam, da bomo tudi mi v drugem delu sezone dobivali tesne tekme,« je bila želja Zorana Dragića po porazu proti Crveni zvezdi, ki se mu je že kmalu uresničila. Cedevita Olimpija je v 13. krogu evropskega pokala na gostovanju v Ulmu prišla do pete zmage in tretje zaporedne v vseh tekmovanjih.

Trener Ulma Jaka Lakovič je proti Ljubljančanom pogrešal Cristiana Felicia, Karima Jallowa in Fedorja Žugića, a imel v prvem polčasu izredno razpoloženega Jarona Blossomgama, ki je v tem obdobju dosegel kar 23 točk. Olimpija je v drugem polčasu ustavila Američana, saj je dodal le še šest točk, a se je razigral Semaj Christon. Gostje so v zadnji četrtini prevzeli vajeti, v ključnih trenutkih pa je nekdanje moštvo z dvema zaporednima trojkama pokopal Dragić. Zmaji so na koncu zmagali z več kot petimi točkami razlike, kot so izgubili v Ljubljani, kar bi lahko bilo še kako pomembno ob koncu, če bi se moštvi znašli z enakim razmerjem zmag in porazov ali v krogu več ekip z istim izkupičkom.

»Pomembna zmaga za nas, ki pušča dober občutek. Nora tekma, saj so bili razpoloženi igralci obeh moštev. Oni so imeli skrajšano rotacijo, zato so imeli veliko samozavesti in v prvem polčasu zadevali z vseh strani. V drugem smo strnili obrambo in pokazali značaj,« je bil zadovoljen trener Olimpije Jurica Golemac, kot je bil tudi Zoran Dragić. »Začeli smo premehko, a ostali v igri po zaslugi razigranosti v napadu. V drugem polčasu smo se zbudili in dvignili raven igre v obrambi, nato pa pokazali, česa smo zmožni, če stopimo skupaj.«

Evropski pokal, 13. krog, drugi izidi v skupini B: Bursaspor – Promitheas 87:76, Budućnost – Venezia 72:82, Valencia – Virtus sinoči, Bourg – Gran Canaria prestavljeno, vrstni red: Gran Canaria 9-2, Valencia 8-4, Budućnost 8-5, Venezia in Virtus po 6-5, Ulm 6-7, Olimpija 5-7, Bursaspor 4-7, Bourg 4-8, Promitheas 3-9.